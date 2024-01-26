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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik denetimi yapıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla yapılan denetimde, 164 araç denetlendi ve 24 sürücüye 36 bin lira ceza kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop karayolunun Bahçeler Mahallesi mevkisinde araç ve sürücüleri denetledi.

Uygulama kapsamında 164 aracı denetleyen ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 24 sürücüye 36 bin lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Güncel

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