Samsun'un Bafra ilçesinde su borusu patladı
Samsun'un Bafra ilçesinde Hacınabi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda su hattına bağlı boru patladı. SASKİ ekipleri olay yerine sevk edildi ve su hattı kesildi. Kısa süreli trafik aksamaları yaşandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde su borusu patladı.
Sabah saatlerinde, Hacınabi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, su hattına bağlı boru patladı.
Vatandaşın alo ihbar hattı 185'i araması üzerine, bölgeye Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yapılan çalışmada su hattı kesildi.
Su altında kalan yolda kısa süreliğine trafikte aksamalar oldu.