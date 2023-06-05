Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu taşkınlar yaşandı

Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu oluşan taşkınlarda bazı ev ve ahırları su bastı, ekili tarım alanları zarar gördü. Sağanak sonrası Ozan Mahallesi'nden geçen dere taştı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Belediyesine ait ekipler bölgede önlemler aldı. Kaymakamlığa bağlı ekipler de hasar tespit çalışmalarına başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu oluşan taşkınlarda bazı ev ve ahırları su bastı, ekili tarım alanları zarar gördü.

Sağanak sonrası Ozan Mahallesi'nden geçen dere taştı.

Bunun sonucunda, çok sayıda ev ve ahırı su bastı, ekili tarım alanları sular altında kaldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Belediyesine ait ekipler bölgede önlemler aldı. Kaymakamlığa bağlı ekipler de hasar tespit çalışmalarına başladı.

Mahalle muhtarı Kudret Demir, yağışın öğle saatlerinde aniden bastırdığını belirterek, "Deremizin taşması sonucu 25 hanemiz selden hasar aldı. Ahırlara ve evlere sular doldu." dedi.

Mahalle sakinlerinden Raşit Önder ile Zülfiye Kaya, ekili tarlalarını su bastığını, havyanlarının yemlerinin zarar gördüğünü söyledi.

19 Mayıs ilçesinde de akarsuların debileri yükseldi. Belediye ekipleri köprülerde taşkın riskine karşı iş makineleriyle önlem aldı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağışlar nedeniyle 19 Mayıs Barajımız tamamen dolmuş ve sadece üst savaktan saniyede yaklaşık 600 metreküp su akmaktadır. Harici bir tahliye yapılmamaktadır. Takiplerimiz devam etmektedir. Tüm iş makinelerimiz ve ilçemizde özel sektörde bulunan iş makineleri belediyemiz bünyesinde çalışmaya devam etmektedir. Özellikle köprü ağızlarının tıkanmaması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olması ve dere yatağında bulunan yerleşim yerlerinin boşaltılmasını önemle rica ediyoruz." uyarısında bulundu.