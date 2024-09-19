Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bafra'da sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ekipler, tıkanan rögarları açarak su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yürütüyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hacınabi, İsmet Paşa, İshaklı, Kavakpınar ve Emirefendi mahallelerindeki otogar kavşağında yağış yüzünden oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açarken, su birikintilerinin yoğun olduğu yerlerde çalışmalar başladı.