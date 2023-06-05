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Samsun'un Bafra ilçesinde sel: 3 mahalleye ulaşım kapandı

Samsun'un Bafra ilçesinde sel: 3 mahalleye ulaşım kapandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde Ozan, Dereler ve Yeraltı mahallelerinde Kocahüseyin Deresi taşması sonucu ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede bazı evler de su altında kaldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sel dolayısıyla 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı.

İlçede etkili olan kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı mahalleleri sınırları içinde bulunan Kocahüseyin Deresi taştı.

Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede şiddetli yağış devam ederken dere yakınında bulunan bazı evleri de su bastı.

Havza ilçesinde de şiddetli yağışların ardından Tersakan Çayı'nın taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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