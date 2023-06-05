Samsun'un Bafra ilçesinde sel: 3 mahalleye ulaşım kapandı

Samsun'un Bafra ilçesinde Ozan, Dereler ve Yeraltı mahallelerinde Kocahüseyin Deresi taşması sonucu ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede bazı evler de su altında kaldı.