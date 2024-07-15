Samsun'un Bafra ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kuşçular Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın, kısa sürede söndürüldü.