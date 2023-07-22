Samsun'un Bafra İlçesinde Orman Yangınlarına Karşı Yasaklama

Samsun'un Bafra ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı. Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangınların önlenmesi amacıyla denetimler yapacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı.

Yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerin artması, buna bağlı oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz ile 31 Ekim arasında ormanlık alanlara girişmesi ve piknik gibi etkinliklen yasaklandı.

Bafra Orman işletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Altınkaya Barajı, Derbent Barajı ve mesire alanlarda "piknik ile ateş yakmak yasak" yazılı tabelalar koyarak denetim yapılacağını duyurdu.