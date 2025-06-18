Samsun'un Bafra İlçesinde Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Rabia A. yaralandı. İlk müdahale, görevden dönen bir ambulans ekibi tarafından yapıldı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Rabia A. yönetimindeki 55 AKY 159 plakalı motosiklet, Karaköy Elifli sapağı yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan Rabia A'ya ilk müdahaleyi, görevden dönen bir ambulans ekibi yaptı.
Rabia A, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel