Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle ulaşımının aksamaması için Karayolları ekiplerince çalışmalarına başladı, trafik ekipleri de bölgede güvenlik kontrolü yaptı.

Öte yandan Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı, Nebiyan Mahallesi'nde kar yağışının etkisiyle yolun kayganlaşması sonucu hasarlı kaza meydana geldi.