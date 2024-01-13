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Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı etkili oldu

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Kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri çalışmalara başladı, trafik ekipleri güvenlik kontrolü yaptı. Nebiyan Mahallesi'nde ise kar yağışının etkisiyle hasarlı kaza meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle ulaşımının aksamaması için Karayolları ekiplerince çalışmalarına başladı, trafik ekipleri de bölgede güvenlik kontrolü yaptı.

Öte yandan Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı, Nebiyan Mahallesi'nde kar yağışının etkisiyle yolun kayganlaşması sonucu hasarlı kaza meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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