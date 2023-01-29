Samsun'un Bafra ilçesinde iki ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Samsun'un Bafra ilçesinde ev ve depoda çıkan yangınlar söndürüldü. Samsun'un Bafra ilçesinde ev ve depoda çıkan yangınlar söndürüldü. Gaziosman Paşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde B.D'nin yaşadığı iki katlı bina ve Hal Caddesi'nde O.Ç'ye ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangınları kısa sürede söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi, depoda ise 30 bin lira değerindeki tütün kolileri yandı. ??????? Kaynak: AA / Güncel Hasan Aslan Samsun Bafra Güncel Haberler

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