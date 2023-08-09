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Samsun'un Bafra ilçesinde engelli genç evinde öldü bulundu

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Emirefendi Mahallesi Nur 2'nci Sokakta ikamet eden engelli Resul Tetik'i, (18) kaldığı odada hareketsiz gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Tetik'in öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcının talimatıyla cenaze, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde engelli genç evinde öldü bulundu.

Emirefendi Mahallesi Nur 2'nci Sokakta ikamet eden engelli Resul Tetik'i, (18) kaldığı odada hareketsiz gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Tetik'in öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen savcının talimatıyla cenaze, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

112 Acil Çağrı Samsun Bafra Güncel Haberler

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