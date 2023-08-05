Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında tarla zarar gördü

Alparslan Mahallesi Samsun 1. sokakta çöp konteynerine atılan otların yanması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki bir tarlaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.