Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında tarla zarar gördü
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Alparslan Mahallesi Samsun 1. sokakta çöp konteynerine atılan otların yanması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki bir tarlaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında tarla zarar gördü.
Alparslan Mahallesi Samsun 1. sokakta çöp konteynerine atılan otlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Rüzgarın etkisiyle alevler yakındaki bir tarlaya da sıçradı.
Yoldan geçen vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel