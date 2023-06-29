Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan kavgada G.C. ve A.D. isimli iki kişi bıçakla yaralandı. Olay sonrası polis gözaltına aldığı şüpheliyi soruşturma için tutukladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak'ta G.C. (17), daha önce kavga ettiği A.D. (17) ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.C, bıçakla A.D'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Ayırmak isteyen A.G. ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.D. ve arkadaşı A.G, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.G, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Polis, şüpheli G.C'yi gözaltına aldı.