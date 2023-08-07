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Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu

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Samsun'un Bafra ilçesinde 36 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 36 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Işık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Yohşa'dan (36) haber alamayan yakınları yaşadığı evi gidip kontrol etti. Evde kendisini hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sedat Yohşa'nın annesiyle yaşadığı öğrenilirken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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