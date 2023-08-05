Samsun'un Bafra ilçesinde bir çocuk okul bahçesinde ölü bulundu

Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak'taki Bafra İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 15 yaşındaki Y.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.