Samsun'un Bafra ilçesinde apartman boşluğunda bulunan motosiklet çalındı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın boşluğunda bulunan motosiklet çalındı. Motosiklet sahibi polise başvurarak olayı bildirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde apartman boşluğunda bulunan motosiklet çalındı.
Olay, dün akşam Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman girişinde H.Ş'ye ait 55 AKB 319 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah motosikleti yerinde göremeyen H.Ş., polise ihbarda bulundu.
Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel