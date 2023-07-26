Samsun'un Bafra ilçesinde 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Kazaların biri güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çetin Erol'un (56) kullandığı 55 ABZ 647 plakalı otomobil, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Özay Şanlı (21) yönetimindeki 55 AEP 839 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Diğer kazada Barış Demir (33) yönetimindeki 37 PL 522 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi Murat Paşa Sokağı'nın kesiştiği yerde, M.A.I'nın (15) kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada M.A.I. hafif yaralandı.
Altınkaya Mahallesi Ürgüp Sokak'ta meydana gelen kazada ise, Burak Gümüş (21) yönetimindeki 06 FJ 2429 plakalı hafif ticari araç, geri manevra yaptığı sırada yaya Arif Uygun'a (67) çarptı.
Yaralanan Uygun, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.