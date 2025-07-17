Samsun'un Atakum İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın

Samsun'un Atakum İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın
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Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 16 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Alevlerin hızlıca kontrol altına alındığı yangında iki çiftçi mağdur oldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 16 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Çatmaoluk Mahallesi'nde H.Ç. ve B.S'ye ait arpa ekili arazide henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında H.Ç'nin 13 dönüm, B.S'nin ise 3 dönüm arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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