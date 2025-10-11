Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde bazadan uyuşturucu çıktı, 4 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda baza başlığına gizlenmiş 639 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli yasadışı maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkametteki aramada, baza başlığına gizlenmiş 639 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, 100 tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 147 bin lira, 250 avro ve 900 dolar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.B. (25), E.K. (31), V.D. (43) ve M.O. (42) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
