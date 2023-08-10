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Samsun'un Alaçam ilçesinde traktör kazası: 2 ölü

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Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Uzun Kıraç Mahallesi'nde bir traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, savcının incelemelerinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

İlçeye bağlı Uzun Kıraç Mahallesi'nde Seydi Kaya'nın (62) kullandığı 55 NR 846 plakalı traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Seydi Kaya ile yanındaki Şehri Kaya'nın (60) öldüğünü belirledi.

Savcının incelemelerinin ardından cenazeler Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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