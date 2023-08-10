Samsun'un Alaçam ilçesinde traktör kazası: 2 ölü

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Uzun Kıraç Mahallesi'nde bir traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, savcının incelemelerinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.