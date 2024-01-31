Samsun'un Alaçam ilçesinde silah ve tüfek ele geçirildi
Alaçam Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek buldu. Şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta silah ve tüfek ele geçirildi.
Alaçam Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri aracı Sanayi Sitesi'nde durdurdu.
Ekipler, H.K'ye ait araçta yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.