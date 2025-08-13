Samsun'un Alaçam ilçesinde Samanlık Yangını

Samsun'un Alaçam ilçesinde Samanlık Yangını
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 350 saman balya zarar gördü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Yukarıelma Mahallesi Arnavutlar mevkisinde bulunan Uğur Ç.'ye ait olduğu öğrenilen samanlıkta, henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen samanlık yangınında, 350 saman balya zarar gördü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
