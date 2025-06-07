Samsun'un Alaçam İlçesinde Nilüfer Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor
Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkiinde su yüzeyinde açan nilüfer çiçekleri, her yıl mayıs ayında başlayarak temmuz ayının sonuna kadar süren güzel bir görüntü oluşturuyor.
Samsun'un Alaçam ilçesinde açan nilüfer çiçekleri, güzel bir görüntü oluşturdu.
Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkiinde su yüzeyinde açan nilüferler, görsel şölen sunuyor.
Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan nilüferler, temmuz ayının sonuna kadar görülebiliyor.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel