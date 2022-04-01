Samsun'un Alaçam ilçesinde mahalle yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde mahalle yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde mahalle yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde toprak kayması nedeniyle mahalle yolu 2 gün trafiğe kapatıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde toprak kayması nedeniyle mahalle yolu 2 gün trafiğe kapatıldı.

Uzunkıraç Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, ilçeden mahalleye giden kara yolunda çökme meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince heyelan bölgesinde çalışma başlatıldı.

Heyelan riskinin devam etmesinden dolayı istinat duvarı ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle kara yolu 2 gün trafiğe kapatıldı.

Bölgede ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde mahalle yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

AA / Recep Bilek - Güncel

Toprak Kayması, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title