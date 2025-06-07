Samsun'un Alaçam İlçesinde Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Samsun'un Alaçam İlçesinde Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Alaçam'da düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programına katılım yoğun oldu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, Muhtarlar Dernek Başkanı Kaya Asan ile siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Programda protokol üyeleri vatandaşlar bayramlaştı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
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