Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 litre sahte içki ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili A.B. (63) ve Y.C. (69) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik ilçe genelinde çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 16 litre sahte içki ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili A.B. (63) ve Y.C. (69) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel