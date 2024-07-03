Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında 1,5 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Alpagünü mevkisinde çıkan yangına Alaçam ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ile Vezirköprü İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yürütülen çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.