Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında denizde bir erkeğe ait ceset bulundu

Alaçam ilçesinde Toplu Limanı'ndan yaklaşık 3 mil açıkta balıkçılar, suda ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye giden Sinop Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin, Alaçam'da deniz kenarında 3 Haziran'da giysileri ve cep telefonunun bulunması üzerine arama çalışması yürütülen Irak uyruklu Muhammed Ghanim Younus (22) olduğu üzerinde duruluyor.