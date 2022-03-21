Samsun'un 7 ilçesinde eğitime kar engeli

YAKAKENT, SAMSUN (AA) - Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent'te 22 Mart Salı bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Tatil edilen okullarda eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-22032022-sali-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352" linkinden ulaşılabilecek.