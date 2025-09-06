Samsun'da Kentsel Dönüşüm Alanları İlan Edildi

Samsun'un 4 ilçesindeki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Samsun'un Atakum, İlkadım, 19 Mayıs ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Bu alanlarda yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kararlarda söz konusu alanların sınır ve koordinatlarına da yer verildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı kararıyla, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Çayırbaşı Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların, bölgede ihtiyaç duyulan sosyal konut projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.