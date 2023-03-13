Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.

Eğitime ara verilen okulların güncel listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2754 adresinden ulaşılabilecek.