Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli Güncel Haberler Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi. Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık ilçesinde bütün okulların, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Eğitime ara verilen okulların güncel listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2727" adresinden ulaşılabilecek. Kaynak: AA / Güncel Asarcık Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.