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Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

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Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık ilçesinde bütün okulların, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Eğitime ara verilen okulların güncel listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2727" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Asarcık Samsun Güncel Haberler

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