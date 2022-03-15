Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

AA - İlyas Gün - Güncel
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Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'un 3 ilçesindeki bazı okullarda, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

SALIPAZARI, SAMSUN (AA) - Samsun'un 3 ilçesindeki bazı okullarda, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 16 Mart çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352" linkinden ulaşılabilecek.

AA / İlyas Gün - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Salıpazarı, Samsun, kar, Güncel, Haberler

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