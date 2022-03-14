Samsun'un 14 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Samsun'un 14 ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Samsun'un 14 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'un 14 ilçesindeki bazı okullarda, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

ASARCIK, SAMSUN (AA) - Samsun'un 14 ilçesindeki bazı okullarda, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde 15 Mart Salı günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352" linkinden ulaşılabilecek.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Asarcık, Samsun, kar, Güncel, Haberler

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