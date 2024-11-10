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Samsun Ülkü Ocakları'ndan Atatürk'e Anma ve Kan Bağışı

Samsun Ülkü Ocakları'ndan Atatürk'e Anma ve Kan Bağışı
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Samsun Ülkü Ocakları, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. 'Ata için bir can, Ata için bir kan' sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılım beklenenden fazla oldu.

Samsun Ülkü Ocakları üyeleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay'ın mobil kan bağış aracına gelen Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı üyeleri "Ata için bir can, Ata için bir kan" sloganıyla kan bağışında bulundu.

Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, AA muhabirine, Türk Kızılay'la ülke genelinde birçok kez bağış kampanyası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kan bağışı kampanyasına rağbetin fazla olduğunu dile getiren Yaşar, "Havanın güzel olması ve Atatürk'ün şehri Samsun'un Atamız'a karşı güzel duygular beslemesi dolayısıyla kan bağışına katılım oldukça fazla. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Akşam 19.00'a kadar kan bağışımız devam edecek. Tüm Samsunlu hemşehrilerimizi ve dava arkadaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.

Kış aylarında kan bağış oranının azaldığını ve kana ihtiyacın her daim olduğunu söyleyen Yaşar, şu ifadelere yer verdi:

"Samsun'da yatan Türkiye'nin diğer yerlerinde yatan hastalarımız için kan bağışında bulunuyoruz. Her zaman Türk Kızılay'ın yanındayız. Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise Ülkü Ocakları ekibine düzenledikleri kan bağışı organizasyonu için teşekkür etti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk rahmetle yad eden Mucur, tüm Samsunluları kan bağışı yapmaya davet etti.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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