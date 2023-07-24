Samsun Türkiye'de Yurt Dışına En Fazla Göç Veren 4. İl Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun, Türkiye genelinde yurt dışına en fazla göç veren 4. il oldu. 2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u Antalya, Ankara, Bursa ve Mersin takip etti. Samsun ise göç veren iller arasında 3. sırada yer aldı.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun, Türkiye genelinde yurt dışına en fazla göç veren 4. il oldu.

TÜİK, göç istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 33,2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 52,9'unu erkekler, yüzde 47,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409'unu Türk vatandaşları, 399 bin 643'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62,3 artarak 466 bin 914 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,7'sini erkekler, yüzde 44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 139 bin 531'ini Türk vatandaşları, 327 bin 383'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

En fazla dış göç veren 4. il Samsun

2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 35,4 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 14,8 ile Antalya, yüzde 5,4 ile Ankara, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,8 ile Mersin takip etti. Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 39,5 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 9,8 ile Ankara, yüzde 6,7 ile Antalya, yüzde 3,4 ile Samsun ve yüzde 3 ile İzmir izledi.

Ayrıca Samsun'a 2022 yılında 5035 kişi göç ederken, bunların 2703'ünü erkekler, 2332'sini de kadınlar oluşturdu. Samsun'dan toplam 15 bin 813 kişi yurt dışına göç ederken bunların ise 8380'ini erkekler, 7433'ünü de kadınlar oluşturdu. Samsun'da giden göç, gelen göçten 10 bin 778 kişi fazla olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN