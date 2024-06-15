Samsun-Trabzon kara yolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu

Samsun- Trabzon kara yolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun- Trabzon kara yolunun Trabzon yönünde yoğunluğa neden oldu.

Samsun'un Doğu Karadeniz bölgesine bağlayan kara yolunun Canik ve Tekkeköy ilçeleri arasında oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Karadan ve havadan denetim yapan trafik ekipleri de sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.