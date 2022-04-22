Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Haberler

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Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde şubat ve mart ayındaki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde yayımladı.

Görüntülerde Samsun'da kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar da yer alıyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde cipin, yolun karşısına geçmeye çalışan beton köprü parçası taşıyan tırın altından geçmesi de kameraya yansıdı.

Trafik Başkanlığı, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Trafik Kazaları, Samsun, Amasya, Sinop, Güncel, Haberler

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