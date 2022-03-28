Samsun'da kırsal kalkınma projeleri için 360 başvuru

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğüne IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı İlanında 360 başvuru yapıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, TKDK'nin 14 Ocak 2022 tarihinde çıktığı IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı İlanının 25 Mart 2022 tarihinde tamamlandığı belirtildi.

TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne bu çağrı döneminde toplam yatırım değeri 360 milyon 269 bin lira, kamu hibe destek tutarı ise 193 milyon 463 bin lira olan 360 adet proje başvurusu yapıldığı vurgulanan açıklamada, IPARD 11. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Samsun'da 292 tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, 2 mantar yetiştiriciliği, 9 arıcılık, 22 katma değerli ürün ve zanaatkarlık, 27 yenilenebilir enerji tesisi ve 8 kırsal turizm projesi hazırlanarak TKDK Samsun İl Koordinatörlüne teslim edildiği kaydedildi.

TKDK Samsun İl Koordinatörlüğünde, IPARD Programı kapsamında toplam yatırım değeri 1 milyar 26 milyon lira olan bin 877 adet proje olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm bu projeler için üretici ve yatırımcılara tahsis edilen kamu hibe tutarı yaklaşık 525 milyon 993 bin liradır. Bugüne kadar sözleşmesi imzalanan bin 222 adet proje için 204 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. İncelenen tüm projeler onaylanıp, yatırımlar tamamlanırsa ilave 349 milyon lira daha hibe ödenecektir. Tamamlanan projeler kapsamında, Samsun ilinde yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdamı sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Vali Zülkif Dağlı'nın salgın sürecine rağmen, özverili çalışmalarıyla üretici ve yatırımcıların yanında yer alan TKDK İl Koordinatörlüğü personelini ve proje süreçlerinde yatırımcıların yanında yer alan tüm paydaşları tebrik ettiği aktarıldı.