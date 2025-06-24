Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, operasyon sırasında 12,34 gram sentetik uyuşturucu ve 23 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Samsun'un Terme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen adreslere operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 12,34 gram sentetik uyuşturucu, 23 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ü. E.T ve U.N. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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