Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, operasyon sırasında 12,34 gram sentetik uyuşturucu ve 23 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Samsun'un Terme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen adreslere operasyon düzenlendi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda 12,34 gram sentetik uyuşturucu, 23 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ü. E.T ve U.N. emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel