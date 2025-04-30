Samsun Terme'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yabancı plakalı bir otomobil ile başka bir aracın çarpışmasının ardından otomobil alev aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
E.Y.E. (41) idaresindeki BM 5561 BB yabancı plakalı otomobil, Samsun istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen B.K. yönetimindeki 55 ANG 145 plakalı araçla çarptı.
Çarpmanın etkisiyle E.Y.E'nin kullandığı otomobil yol ortasında alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, B.K'nin kullandığı araçtaki yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel