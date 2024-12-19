Samsun Terme'de Ruhsatsız Tabancalarla Yakalanan İki Zanlı Gözaltında

Samsun'un Terme ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlılar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan E.O. (25) ve C.A'nın (27) üzerinde arama yaptı.

Aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 20 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.