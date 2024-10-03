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Samsun Terme'de Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Feromon Tuzakları Dağıtılmaya Başlandı

Samsun Terme'de Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Feromon Tuzakları Dağıtılmaya Başlandı
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Samsun'un Terme ilçesinde çiftçilere, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelede kullanılacak bin feromon tuzağının dağıtımına başlandı. Terme Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen bu projede, İlçe Tarım ve Orman Müdürü feromon tuzaklarının kullanımı hakkında çiftçilere bilgiler verdi.

??????? Samsun'un Terme ilçesinde, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılacak bin feromon tuzağının çiftçilere dağıtımına başlandı.

Terme Belediyesi tarafından temin edilen feromon tuzaklarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla dağıtımı amacıyla Altunlu Mahallesi'nde program düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir tarafından çiftçilere, feromon tuzağının kullanımı anlatıldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, burada yaptığı açıklamada, yıkıcı bir zararlıya karşı mücadele verildiğini, Terme Belediyesi olarak bu mücadelede çiftçiye destek verdiklerini söyledi.

Kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelede ilk etapta temin edilen bin feromon tuzağının çiftçilere dağıtımına başlandığını belirten Kul, "Feromon tuzaklar ne yazık ki ülkemizde üretilmiyor. İthal edilen bu tuzakların temini çok zor ama sürecin devamında çiftçilerimize bu konuda destek vermeye devam edeceğiz. İlçemizin bereketli topraklarını el birliği ile koruyacağız." dedi.

Programa Kaymakam Metin Maytalman da katıldı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

Çiftçilik samsun Güncel Çevre Terme Tarım

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