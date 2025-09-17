Samsun Terme'de 83 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 83 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Terme ilçesinde bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 70 bin kaçak boş makaron, 13 bin 600 doldurulmuş makaron, 168 bin 750 kaçak sigara sarma kağıdı ile 285 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.E. emniyete götürüldü.