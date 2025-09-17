Haberler

Samsun Tekkeköy'deki Kereste Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Samsun Tekkeköy'deki Kereste Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir kereste fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor, ancak fabrika kullanılamaz hale geldi.

Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait köpük sıkma aracı ile ilçe belediyelerine ait tankerlerle müdahale edildi.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın, yaklaşık 2,5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kereste fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları koordine oldu. Çarşamba Havalimanı'ndan köpüklü itfaiye aracı geldi. Orman işletme ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Geçmiş olsun." dedi.

Ekipler, yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
