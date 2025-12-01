Haberler

Samsun Tekkeköy'de Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Samsun Tekkeköy'de Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde Temizlik Çalışmaları Sürüyor
Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kurulacak Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde, derelerin ıslahı ve dere temizlik çalışmaları devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmalara ilişkin detayları paylaştı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kurulacak Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen ıslah, drenaj ve dere temizlik çalışması devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin OSB alanındaki Ortaköprü ve Çobanyatağı dereleri ile yukarı havza çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yeni OSB sahasında 1040 metre uzunluğunda trapez kanal açıldığını, sağ sahilde 946 metre ve sol sahilde 138 metre istifli taş tahkimat yapıldığını belirten Balta, Çobanyatağa Deresi'nde 165 bin 500 ton taş teminiyle ıslahın hedeflendiğini ve fiziki gerçekleşmenin yüzde 25'e ulaştığını, Ortaköprü Deresi'ndeki toplam 500 metre fore kazık, 4 bin 950 metre beton ağırlık duvar, iki prefabrik köprü ve korkuluk imalatlarının yapılacağını aktardı.

Balta, "Yeni Organize Sanayi Bölgesinde ve üst havzasında halihazırda 5 adet iş makinesi dere temizlik çalışmaları yürütmektedir. Taş temini işi kapsamında alınan taşlar Çobanyatağı Kanalında idari imkanlarla yapılacak olan istifli tahkimat taşı ve istifsiz taş dolgu imalatlarında kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
