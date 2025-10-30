Haberler

Samsun Tekkeköy'de Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi İstiklal Mahallesi Kutlukent Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 24 DU 241 plakalı otomobil ile 07 HV 814 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
