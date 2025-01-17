Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 37'e yükseldi

İstanbul'da işler çığrından çıktı! Hastanelerden 37. ölüm haberi geldi
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda

Samsun Tekkeköy'de Silah Operasyonu: İki Silah Ele Geçirildi

Samsun Tekkeköy'de Silah Operasyonu: İki Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve 741 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir adreste yapılan aramada 2 silah ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tekkeköy ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ile 741 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
img

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış
img

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar
img

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.