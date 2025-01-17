Samsun Tekkeköy'de Silah Operasyonu: İki Silah Ele Geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve 741 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir adreste yapılan aramada 2 silah ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tekkeköy ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ile 741 tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel