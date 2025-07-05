Samsun Tekkeköy'de Ev Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan bir ev yangınında dumandan etkilenen 84 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Killevi, hastaneye kaldırıldı. Yangının, vantilatörden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu İbrahim Killevi (84), sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan inceleme sonucu yangına vantilatörün sebep olduğu değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel