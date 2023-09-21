Samsun tefeci operasyonu: 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde düzenlediği operasyonda 18 borçlu şahsa ait 517 bin 50TL borç bilgilerinin kayıtlı olduğu senet ve dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirdi. Olayla ilgili A.H., C.H. ve M.M. gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.